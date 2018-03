Morre o guitarrista cego Jeff Healey, no Canadá

O guitarrista canadense Jeff Healy, de 41 anos, morreu neste domingo, 2, em Toronto, após uma longa batalha contra o câncer e às vésperas do lançamento do seu último álbum, informou nesta segunda, 3, seu representante por meio de uma nota à imprensa. Cego desde 1 ano, o músico era admirado por B.B. King e Eric Clapton, entre outros. O indicado ao Grammy alcançou o sucesso como líder da Jeff Healey Band, um trio de rock que ganhou reconhecimento internacional em 1988, com o álbum See the Light, que inclui a canção Angel Eyes. Healy lutava contra o câncer desde criança, com 1 ano, quando um tipo raro da doença na retina o deixou cego. Contudo, o músico aprendeu sozinho a tocar guitarra e seu estilo único conferiu a ele a reputação de prodígio musical. Dividiu o palco com nomes como George Harrison, B.B. King e Stevie Ray Vaughan. A verdadeira paixão de Healey era o jazz, o gênero musical predominante nos seus três álbuns mais recentes. Mess of Blues, sua última produção, será lançado na América do Norte em 22 de abril. No últimos anos, Healey foi submetido a várias operações para retirada de tumores em seu pulmão e pernas. Ele deixa sua mulher, Christie, e dois filhos.