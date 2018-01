Morre o guitarrista Billy Thorpe, ídolo do rock australiano O cantor e guitarrista Billy Thorpe, um dos ídolos do rock australiano, morreu na madrugada desta quarta-feira aos 60 anos por causa de um ataque do coração, segundo informou o Hospital de St. Vincent, de Sydney, onde ele estava internado. Thorpe finalizou no domingo uma turnê pelo país e concluiu a gravação de um álbum acústico, explicou seu empresário, Michael Chugg, à rede de televisão Channel Nine. "Estava feliz e com um maravilhoso futuro pela frente. Foi uma tragédia", disse Chugg. O primeiro-ministro australiano, John Howard, revelou sua tristeza pela morte de Thorpe, a quem se referiu como "um marco do rock and roll australiano e um guitarrista consagrado, com uma voz inconfundível". Thorpe, que nasceu no Reino Unido e emigrou à Austrália com sua família na década de 50, gravou sua primeira canção em 1964 com seu grupo, Billy and the Aztecs. Seu maior sucesso é Most People I Know (Think That I´m Crazy), de 1972. Autor de duas autobiografias, o cantor vivia com sua mulher, Lynne, e tinha duas filhas.