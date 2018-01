O compositor japonês Isao Tomita, considerado um dos primeiros a se aventurar pela música eletrónica por meio dos sintetizadores, morreu aos 84 anos, vítima de insuficiência cardíaca num hospital de Tóquio. Apesar da informação de que sua morte ocorreu na quinta, 5, a notícia foi veiculada neste domingo, 8, pela sua editora, a Nippon Columbia.

'Snowflakes are Dancing', de 1974, é considerado um dos principais trabalhos a apresentar a linguagem da música eletrónica no mundo. Fez barulho sua versão de 'Clair de Lune' e de 'Arabesque Nº1', ambas do compositor francês Claude Debussy (1862-1918). Por elas, Tomita recebeu quatro indicações ao Grammy daquele ano. Arabesque acabou sendo usada como tema do programa 'Planeta Imaginário' pela TVE, a TV espanhola.