Morre o compositor da música tema de 'Família Addams'

O compositor, nascido no Brooklyn, foi pianista de estúdio de uma estação de rádio antes de servir a Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, tem alguns sucessos da década de 1930 e 1940 no currículo como "My Dreams Are Getting Better All The Time," and "With A Hey and a Hi and a Ho-Ho-Ho".

Mas ficou mais conhecido por trilhas sonoras para programas de TV como "Green Acres" "Família Addams", com sua abertura ritmada ao estalo de dedos.

Ele precisava cantar as próprias canções, muitas vezes se sobrepondo-as nas composições, quando a empresa produtora se recusava a pagar por cantores.

Mizzy tinha os direitos sobre a canção tema de "Família Addams" e disse uma vez durante entrevista à CBS: "Com dois estalos de dedos você vai morar em Bel Air".

Segundo o Los Angeles Times, Mizzy morreu em sua casa em Bel Air, Los Angeles, no sábado, de falência cardíaca.