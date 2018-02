Morre o compositor britânico John Taverner

Morreu hoje, aos 69 anos, o compositor britânico John Taverner. Segundo comunicado distribuído por sua gravadora, ele teve uma "morte pacífica, em casa". Autor de obras como The Protecting Veil e Prayer of the Heart, escrita para a cantora Björk, ele foi caso raro de compositor erudito celebrado pelo público, autor de obras carregadas de espiritualidade.

Após fazer seus estudos na Royal Academy of Music, Taverner ganhou espaço no mercado erudito com a apresentação do oratório The Whale, escrito para o concerto inaugural da London Sinfonietta, em 1968. Na ocasião, o Times de Londres o definiu como "um dos principais talentos criativos de sua geração".

Sua lista de obras mostra uma atenção especial à cultura russa, revelada em peças como Akhmatova Requiem, ou à tradição grega. Em todas elas, no entanto, emerge a espiritualidade como força motriz de sua criação - nos anos 1970, ele se uniu à Igreja Ortodoxa Russa e, décadas depois, quando deixou a religião, flertou com o hinduísmo e o islamismo. The Veil of the Temple, por exemplo, escrita em 2003, faz uso de textos de diversas crenças e religiões.