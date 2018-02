Morre o cantor Vic Damone aos 89 anos

MIAMI - O cantor Vic Damone morreu este domingo, 11, em um hospital de Miami Beach (Flórida) aos 89 anos por problemas respiratórios, informaram nesta segunda-feira veículos de imprensa.

Fontes da família informaram o falecimento de Damone, que esteve ao lado de seus entes queridos no hospital Mount Sinai de Miami Beach.

O canal "Fox News" afirmou que, dias antes da sua morte, Damone recebeu no hospital uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amigo pessoal do cantor, que vendeu milhões de discos em 50 anos de carreira.

Damone, cujo nome real era Vito Farinola, protagonizou várias séries de televisão, como "The Vic Damone Show", no canal "NBC", e atuou em filmes como "Rica, Bonita e Solteira" (1951) e "Um Estranho no Paraíso" (1955), mas o cantor não se considerava uma verdadeira estrela do cinema.

"Nunca pensei em mim dessa maneira. Esse não foi o meu dom particular. O meu talento foi cantar", escreveu Damone no seu livro de memórias.

O artista fez parte da "era de ouro" dos cantores "crooner", que alcançaram grande fama após a Segunda Guerra Mundial, entre eles Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin e Perry Como.

Damone, que vivia na cidade de Palm Beach, lançou muitos sucessos sucesso entre suas mais de 2.500 gravações, com canções como "You're Breaking My Heart", "My Heart Cries for You", "On the Street Where You Live" e, em 1957, a música "An Affair to Remember", do filme "Tarde Demais para Esquecer", protagonizado por Cary Grant.

O cantor nasceu em 12 de junho de 1928 em Nova York filho de um casal de imigrantes italianos. /EFE