Morre o cantor grego Demis Roussos aos 68 anos

ATENAS - O cantor grego Demis Roussos, de 68 anos, morreu no último sábado em um hospital em Atenas. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo centro médico.

"Depois de ficar hospitalizado durante muito tempo no Hospital Iguia, o artista mundialmente conhecido Demis Roussos faleceu", informou o hospital em um comunicado.

Nascido em Alexandria, no Egito, Roussos fez parte de grupos como We Five e The Idols na década de 1960, antes de se tornar vocalista da banda Aphrodite's Child. Nessa época, o cantor ficou conhecido pela potência e timbre de sua voz.

A partir de 1971, Roussos se lançou em carreira solo, vendendo milhares de discos. Seu último trabalho foi em 2009.

Uma de suas últimas aparições públicas foi em setembro de 2013, em Atenas, quando recebeu das mãos do embaixador da França no país as insígnias da Ordem de Cavaleiros da Legião de Honra.