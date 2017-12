Morre o cantor de soul Cuba Gooding, pai do ator Cuba Gooding Jr.

LOS ANGELES - O cantor de soul Cuba Gooding, pai do ator Cuba Gooding Jr., morreu nesta quinta-feira, 20, em Los Angeles aos 72 anos, segundo informou o site TMZ.

Gooding foi encontrado sem vida em seu veículo, que estava estacionado em Woodland Hills, um bairro situado ao noroeste da cidade californiana.

As autoridades ainda não revelaram qual foi a causa de sua morte, mas o TMZ especula que poderia ter sido provocada por uma overdose.

Gooding chamou atenção com sua voz aguda e doce no grupo de soul Main Ingredient, que alcançou a fama nos anos 70 graças principalmente a seu hit Everybody Plays the Fool.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora não tenha alcançado a mesma notoriedade que junto com o Main Ingredient, o artista lançou sua carreira solo em 1978 com o álbum The First Cuba Gooding Album.

O cantor era pai de Cuba Gooding Jr., vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por Jerry Maguire (1996) e conhecido também pelo filme Homens de Honra (2000) e pela recente minissérie American Crime Story: The People v. O.J. Simpson.