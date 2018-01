Morre o cantor cubano Israel Kantor Morreu em Miami, no sábado, o cantor Israel Kantor, considerado uma das grandes vozes da música popular de Cuba. Ele tinha 56 anos e não resistiu a um câncer, com o qual lutava desde 2001. "Foi uma das vozes mais representativas da música cubana dos últimos anos", disse à EFE seu porta-voz, Adolfo Fernandéz. Kantor, cujo nome era Wilfredo Israel Sardiñas, nasceu em Bacuranao. Na década de 80, como vocalista da Vanda Los Van Van, alcançou popularidade em Cuba por sua técnica e estilo original de cantar. Atuou com a orquestra Tropicana All Stars, dividindo as cenas com lendárias figuras como Paquito D´Rivera, Marco Antonio Muñiz e Generoso Jiménez. Ganhou um Grammy Latino com a música El Bárbaro del Ritmo. Destacam-se em sua discografia os CDs Un Señor Kantor e Llegó la Música Cubana. Kantor deixa a esposa, Rosalía Pérez. O enterro acontece na quarta-feira, no cemitério Woodland de Miami, cidade onde o cantor vivia há mais de 20 anos.