Morre o cantor country Vern Gosdin

Gosdin, às vezes chamado simplesmente de "A Voz", havia recentemente sofrido um derrame e morreu na terça-feira num hospital de Nashville, no Tennessee, segundo a assistente dele, Dawn Hall.

Nascido em Woodland, Alabama, Gosdin começou a carreira junto com os irmãos Rex e Ray. Ele e Rex, que morreu em 1983, se mudaram para a Califórnia e entraram para o grupo de "bluegrass" The Golden State Boys. Em 1967, a dupla fez grande sucesso com "Hangin' On".

O cantor também se envolveu com a música gospel e foi o autor de "Someone to Turn To", gravada pela banda The Byrds para a trilha sonora de "Easy Rider" (1969).

Em 1972, transferiu-se para Atlanta, construiu uma família, montou uma empresa e se apresentava esporadicamente em clubes locais. Retomou a carreira em 1976, com a ajuda do velho amigo Emmylou Harris, que promoveu uma recuperação do country "de raiz".

"Chiseled in Stone" foi escolhida como canção do ano em 1989 pela Associação da Música Country. Gosdin também foi responsável por sucessos como "I Can Tell By the Way You Dance (You're Gonna Love Me Tonight)", "Do You Believe Me Now?" e "Set 'em Up Joe".

(Reportagem de Pat Harris)