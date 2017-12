Morre o baterista Ricky Lawson

O baterista de estúdio Ricky Lawson, que colaborou em gravações de discos de astros da música pop como Michael Jackson, Eric Clapton, Phil Collins, Al Jarreau, George Benson, Bette Midler, Quincy Jones e Whitney Houston, morreu aos 59 anos, no subúrbio de Los Angeles, em decorrência de um aneurisma cerebral. Segundo o tio de Lawson, Paul Riser, o músico foi diagnosticado com a doença há 10 dias. Ele morreu às 7h da manhã de segunda-feira, no Long Beach Memorial Medical Center.