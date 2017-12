Morre o baixista Chris Squire, fundador da banda Yes

NOVA YORK - Chris Squire, o baixista e cofundador da banda de rock progressivo Yes, morreu aos 67 anos, afirmaram os outros membros da banda em um comunicado. Recentemente havia sido revelado que ele tinha leucemia.

A banda postou uma nota na sua página oficial do Facebook dizendo que Squire "faleceu em paz" no sábado, em Phoenix, onde ele vivia. Outros detalhes sobre a morte não foram anunciados. Ele estava sob tratamento para o raro tipo de leucemia que carregava.

"É com o mais pesado dos corações e muita tristeza que nós devemos informar o falecimento do nosso querido amigo e cofundador do Yes, Chris Squire", diz o comunicado de Alan White, Steve Howe, Jon Davison e Geoff Downes.

Squire nasceu em março de 1948 em Londres, e o grupo lançou seu primeiro álbum em 1969. Ele era o único membro que tocou em todos os álbuns do Yes.