Morre nos EUA o trompetista canadense Maynard Ferguson O trompetista canadense Maynard Ferguson, conhecido por sua música "Gonna Fly Now", trilha sonora do filme "Rocky, o Lutador" morreu nesta quarta-feira, aos 78 anos, em conseqüência de uma infecção na região abdominal, em Ventura, na Califórnia, segundo informou seu amigo e empresário Steve Schankman. O canadense Ferguson tocou com algumas das lendas do jazz em seus mais de 60 anos de carreira, entre elas Count Basie, Dizzy Gillespie, Jimmy Dorsey, Charlie Barnett e Stan Kenton. "Ele é o último dos maravilhosos. A era acabou. Não existe mais Kenton, Basie, Ellington e, agora, não existe mais Ferguson", disse Schankman. Ferguson nasceu em uma família de músicos em Montreal, no Canadá, e começou a tocar piano e violino aos 4 anos. Só aos 9 tocou pela primeira vez um trompete e aos 11 já se apresentava com uma orquestra canadense. "Meu instrumento me dá prazer, e eu só toco porque amo muito isso", disse Ferguson certa vez. "A coisa mais importante é fazer o que parece certo para você mesmo" Com a música "Gonna Fly Now", Ferguson conseguiu um disco de ouro e uma indicação ao Grammy, em 1978. O hit estava no álbum "Conquistador" que emplacou o ranking da revista "Billboard 200" dos CDs mais vendidos. Ferguson deixa quatro filhas, Kim, Lisa, Corby e Wilder. Todas estavam ao seu lado no momento de sua morte.