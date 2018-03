Morre, no RJ, o maestro Raul de Barros

Morreu na tarde desta segunda-feira, 8, o maestro Raul Nogueira de Barros - o Raul do Trombone -, aos 93 anos, em Itaboraí, cidade da região metropolitana do Rio. Ele sofria de insuficiência renal e tinha um enfisema pulmonar e estava internado no hospital Desembargador Leal Junior desde o dia 28 de maio.

Raul foi autor do clássico samba-choro Na Glória e era um dos mais tradicionais trombonistas de gafieira. Trabalhou nas rádios Tupi, Nacional e Globo, foi da orquestra da RCA Victor com Pixinguinha, teve sua própria orquestra e gravou 48 discos, a maioria na década de 60. Inventou um estilo chamado "hot samba" e foi referência para inúmeros trombonistas brasileiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1966 foi para o Senegal participar do Festival de Arte Negra de Dacar, ao lado de Clementina de Jesus, Ataulfo Alves, Paulinho da Viola e Elton Medeiros, entre outros.

O corpo do maestro será enterrado nesta terça-feira, 9, em Maricá, no Rio, onde ele morava há cerca de 12 anos.