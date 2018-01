Morre no Rio o compositor Tibério Gaspar

RIO - Morreu nesta quarta-feira, 15, no Rio, o compositor Tibério Gaspar, autor de sucessos da MPB como Sá Marina, BR-3 e Teletema (parcerias com Antonio Adolfo). Ele estava internado no Hospital Miguel Couto desde que teve um mal súbito há cerca de 15 dias.

A carreira do violonista e letrista carioca começou nos anos 1960, na era dos festivais, com Antonio Adolfo. À época, era professor de matemática, enquanto Adolfo já trabalhava como pianista. O primeiro grande sucesso da dupla foi "Sá Marina", gravada por Wilson Simonal, e que acabou sendo um dos maiores hits do cantor.

"Teletema" viria em 1970, defendida por Evinha na Olimpíada da Canção de Atenas, na Grécia. No mesmo ano, os dois venceram o V Festival Internacional da Canção com BR-3, interpretada por Tony Tornado, Trio Ternura e Quarteto Osmar Milito.

Em cinco décadas de atividade, Tibério foi gravado por Stevie Wonder, Elis Regina, Tim Maia, Erasmo Carlos, entre muitos outros intérpretes. Ele fez trilhas sonoras para novelas da TV Globo e para a TV Manchete, além de jingles, e trabalhou na produção de discos e de campanhas publicitárias.

Nesta noite, Antonio Adolfo fez um tributo ao amigo no Facebook: "Vamos ficar com a lembrança de Tibério, amigo de todas as horas, grande poeta, compositor, e tantas outras qualidades: justiça, raça, fibra, carisma, dedicação ao próximo. Gostaria de ter sua poesia para poder escrever coisas mais bonitas e profundas, como as que você sempre escreveu e mereceu. Fique com Deus, amigo. Muitas saudades já apertam nossos corações. Que esteja partindo para uma muito melhor."

Evinha também publicou uma homenagem : "Quem sabe a claridade do sol revelará um mundo bom, um mundo de paz, um mundo melhor, um mundo de amor! Luz em sua caminhada, amigo Tiba!"