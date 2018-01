Morre no Rio, aos 66, o compositor Chico Salles

Morreu neste sábado, 25, aos 66 anos, de insuficiência respiratória, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor paraibano Chico Salles Araújo. O velório do músico está sendo realizado no Cemitério do Catumbi. Artista ligado ao forró e à literatura de cordel, Chico Salles nasceu em Sousa, em 1951, na Paraíba, e instalou-se no Rio em 1970, formando-se em engenharia. Na cidade ele ficou amigo de vários sambistas e se tornou parceiro de Noca da Portela e Mussum, então integrante do grupo Originais do Samba.

Ele estreou como cantor em 1997 com o álbum Confissões. Cinco anos depois lançou outro disco, Nordestino Carioca. Entre seus mais recentes trabalhos, Salles fez uma releitura da obra do sambista Sergio Sampaio (Sergio Samba Sampaio), que contou com a participação de Zeca Balero e Zeca Pagodinho. Ele também publicou mais de 30 obras poéticas e livros infantojuvenis, entre eles A Jararaca e o Jegue. Salles deixa mulher, três filhos e netos.