Morre mulher que inspirou 'Lucy in the Sky', dos Beatles

Lucy Vodden, a mulher que inspirou a música dos Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", morreu nesta segunda-feira, 28, em Londres aos 46 anos, após uma longa batalha contra o lúpus, informou o hospital St. Thomas. Lucy morreu após sofrer durante anos com o lúpus, uma doença inflamatória crônica na qual o sistema imunológico ataca os tecidos do corpo, segundo funcionários do hospital.

Lucy entrou para as músicas dos Beatles quando o filho pequeno de John Lennon, Julian, chegou da escola em casa com um desenho e disse que se tratava de "Lucy in the Sky with Diamonds" (Lucy no céu com diamantes).

John Lennon tomou o título do filho como inspiração para a famosa música, associada por muitos com o uso do LSD (ácido lisérgico). Nos últimos anos, Julian Lennon manteve contato com Lucy ao saber de sua doença.