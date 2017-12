Morre Merle Haggard, um das lendas da música country

Merle Haggard, uma lenda do country norte-americano, morreu nesta quarta-feira, 6, dia em que ele completava 79 anos de idade. Ele havia sido hospitalizado no início deste ano devido a uma pneumonia e, de acordo com informações do site TMZ, faleceu em casa no inicio da manhã.

Haggard tornou-se um dos nomes mais prolíficos de sua geração. Seu álbum mais recente foi lançado em 2015. Django and Jimmie, uma parceria com o amigo Willie Nelson.

O artista nasceu em 1937 perto de Bakersfield, na Califórnia. Seu pai morreu quando ele era jovem e, ao longo de sua juventude, o cantor passou algum tempo em centros de detenção juvenil. Em 1958, por exemplo, chegou a assistir a um show de Johnny Cash na prisão de San Quentin.

Sing me a Sad Song, primeiro hit de Haggard, foi lançado em 1963. Em 1967, o cantor com fama de 'bad boy' já era uma das maiores estrelas do país, com 37 canções nas listas de mais tocadas. Okie from Muskogee, single que chegou a número 1 nas paradas de sucesso, causou controvérsia pela mensagem contra o movimento hippie.