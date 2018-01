Morre Luiz Chaves, ex-contrabaixista do Zimbo Trio O músico e ex-integrante do Zimbo Trio, Luiz Chaves, morreu na quinta-feira, às 18h50, vítima de parada cardíaca e de falência múltipla dos órgãos. Ele tinha 75 anos e estava internado no hospital São Luís, no Morumbi, em São Paulo. O enterro foi realizado na quinta-feira no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes. O músico nasceu em Belém do Pará em 1931 e tocava contrabaixo no Zimbo Trio desde a sua fundação, em 1964. Em 2001, Chaves foi obrigado a se afastar do grupo por problemas de saúde e teve como substituto Itamar Collaço. O Zimbo Trio nasceu unindo a experiência dos músicos da noite Rubinho Barsotti, na bateria, e Chaves no contrabaixo. A dupla convidou o pianista Amilton Godoy para tentarem algo novo. O resultado: mais de quatro décadas ininterruptas de apresentações e muita música, mais de 20 discos e uma escola de música, o Clam.