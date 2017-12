Morre Lágrima Ríos, a dama do candombe uruguaio A cantora uruguaia Lágrima Ríos, figura lendária de seu país, considerada a dama do candombe (dança e música de negros e escravos), morreu nesta segunda-feira à noite, aos 82 anos de idade, de uma enfermidade cardíaca, informaram nesta terça fontes familiares. Lágrima, que também teve destaque como cantora de tango e milonga, era muito ligada aos uruguaios descendentes de africanos e foi presidente do Mundo Afro, uma organização social de apoio à comunidade negra e de defesa das tradições culturais. O funeral de Lágrima Ríos no cemitério da capital uruguaia será acompanhado por um desfile de tamborins em uma improvisada Llamada - tradicional desfile carnavalesco animado por negros e brancos fantasiados de negros - em homenagem a sua trajetória. Nascida em 26 de setembro de 1924, na província de Durazno, desembarcou menina na capital, vivendo entre os pobres nos bairros de Sur e Palermo, onde conheceu Carlos Gardel, após uma visita ao mítico cantor na casa onde vivia. Carismática, não demorou a se converter na rainha das Llamadas, expoente da cultura afrouruguaia e defensora da igualdade racial. Autoridades governamentais e dezenas de figuras da música do Uruguai assistiram nesta Terça ao velório e participaram do cortejo que conduziu seus restos mortais até o panteão da Associação Geral dos Autores do Uruguai.