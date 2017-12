Morre Keely Smith, cantora de jazz e vencedora do Grammy, aos 89 anos

Keely Smith, cantora e vencedora do Grammy, morreu neste sábado, 16, em Palm Springs, na Califórnia, após uma parada cardíaca. As informações são do site da revista Variety.

Keely era conhecida por gravar alguns importantes standards de jazz e pela parceria com o seu primeiro marido, Louis Prima. Seu publicista Bob Merlis informou à Variety que a cantora já enfrentava problemas com seu estado de saúde.

O Grammy de Keely, conseguido ao lado dePrima, veio na primeira edição do da cerimônia, em 1959, com a música That Old Black Magic (ouça abaixo), uma canção que permaneceu nas paradas norte-americanas por 18 semanas. Keely e Prima também cantaram a canção na cerimônia presidencial de John F. Kennedy.

Entre outros sucessos o casal estão Bei Mir Bist Du Schön e I’ve Got You Under My Skin.

A última apresentação de Keely Smith foi em 2011, na Califórnia. Ela deixa duas filhas, Toni e Luana, ambas do relacionamento com Prima.