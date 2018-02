Morre Jimi Jamison, vocalista do Survivor

O vocalista da banda norteamericana Survivor, Jimi Jamison, morreu no domingo à noite em sua casa no Memphis, estado do Tennessee, nos EUA, aos 63 anos, vítima de um ataque do coração. As informações são do portal TMZ.

Jamison e o Survivor tinham feito um show na Califórnia na noite anterior.

Jamison se juntou à banda em 1984 (um ano depois do lançamento do maior sucesso do grupo, Eye of the Tiger, música tema do filme Rocky), mas foi ele quem deu voz a outros clássicos, como The Moment of Truth (que foi trilha de Karate Kid) e I'm Always Here (trilha do filme Baywatch, como artista solo).

"Toda a família Survivor está muito chocada e entristecida com o falecimento do nosso irmão Jimi Jamison", escreveu a banda em sua página oficial do Facebook. "Nossos pensamentos, amor e orações vão com sua família e amigos."