Morre Jim Hall, um dos maiores nomes do jazz

Jim Hall, um dos maiores guitarristas do jazz de todos os tempos, morreu enquanto dormia na manhã de terça em sua casa, em Nova York. A causa da morte não foi divulgada. Hall criou um estilo copiado por muitos instrumentistas que surgiram influenciados por seu fraseado limpo, mas extremamente vigoroso e criativo. Depois de ajudar a colocar o jazz da Costa Oeste dos Estados Unidos no mapa, ele gravou com toda a corte formada por Ella Fitzgerald, Bill Evans, Sonny Rollins. Mesmo aos 83 anos, não parava de trabalhar. Foi atração de destaque no Newport Jazz Festival deste ano e já havia arquitetado uma turnê para janeiro de 2014 ao lado do amigo baixista Ron Carter.

O saxofonista Charles Lloyd escreveu nas redes sociais que a partida de Hall significa para ele "a perda pessoal de uma alma gêmea, cuja sensibilidade e humor impulsionavam a minha existência". Anthony Wilson, outro guitarrista, disse que Hall "foi toda a inspiração e elegância, um verdadeiro mestre".

Ouça Jim Hall em Beija Flor, do disco Jim Hall & Basses: