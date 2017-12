Morre Ikutaro Kakehashi, pioneiro dos instrumentos de música eletrônica

Ikutaro Kakehashi, fundador da fabricante de instrumentos de música eletrônica Roland, fundamental para a música pop dos anos 1980, faleceu no sábado aos 87 anos, informou nesta segunda-feira, 3, a ATV, empresa que fundou em 2013.

Kakehashi criou a Roland em 1972 em sua cidade natal de Osaka, oeste do Japão. Seus sintetizadores seduziram grupos como Duran Duran, Depeche Mode ou Kraftwerk, assim como artistas pioneiros como Jean-Michel Jarre e Herbie Hancock.

O astro David Bowie também foi um adepto da marca e utilizou uma guitarra Roland GR-500 para gravar o sucesso dos anos 80 Ashes to Ashes. Marvin Gaye contribuiu para popularizar a caixa de ritmos TR-808 com o hit Sexual Healing.

A TR-808 também foi utilizada por grandes figuras do movimento hip-hop como o DJ Afrika Bambaataa, o grupo Beastie Boys e, mais recentemente, o rapper Kanye West, que a incluiu em uma das canções dos álbum 808s & Heartbreak, lançado em 2008.

Kakehashi recebeu em 2013 um Grammy por sua contribuição para a indústria musical com a criação dos sistema MIDI (Musical Instrument Digital Interface - Interface Digital para os Instrumentos Musicais).

Este dispositivo permite a interação entre instrumentos musicais e computadores.

Kakehashi deixou a Roland em 2013 por divergências com a diretoria, de acordo com a imprensa, e fundou a ATV.

Marc Almond, um dos integrantes do grupo britânico Soft Cell, expoente do synthpop, prestou homenagem no Twitter a um "homem que mudou a música".