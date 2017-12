Morre Ian McLagan, tecladista do Small Faces e dos Rolling Stones

Morreu nesta quarta-feira, 3, aos 69 anos, o tecladista da lendária banda Small Faces (que mais tarde virou o supergrupo Faces) e músico dos Rolling Stones Ian McLagan. De acordo com o jornal Austin-American Statesman, McLagan sofreu um derrame.

Ele contribuiu, após 1975, com os Stones tanto no estúdio quanto em turnês, assim como com vários outros artistas, como Chuck Berry, Joe Cocker, Bob Dylan, Bruce Springsteen, John Mayer e Paul Westerberg. Ele também liderou uma banda com uma dezena de álbuns desde 1979.

A notícia vem um dia após a confirmação da morte de Bobby Keys, saxofonista dos Rolling Stones. O material jornalístico produzido pelo Estadão é protegido por lei. Para compartilhar este conteúdo, utilize o link:http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,morre-bobby-keys-saxofonista-dos-rolling-stones,1601142Ele lutava contra uma cirrose e morreu nesta terça, no Tennessee.