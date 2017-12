Morre Frank Viana, dançarino da banda Calypso Frank Viana, dançarino da banda Calypso, morreu às 10h15 desta segunda-feira no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, segundo a assessoria de imprensa do grupo. Viana estava em coma desde a madrugada de quinta-feira, após cair de um terraço do Hotel Águas Claras, na cidade de Luziânia, em Goiás. Segundo boletim médico divulgado pela assessoria, o dançarino teve "politraumatismo craniano e na região pélvica". Mesmo com Viana internado, a banda Calypso manteve sua agenda de shows e se apresentou no Festa do Peão de Barretos na sexta-feira. A assessoria comunicou que a família não quis divulgar o local do enterro e do velório do artista, natural de Belém do Pará, mas segundo o site dos fãs do grupo, Guardiõesdocalypso.com, o corpo será enterrado na tarde desta terça-feira, no cemitério Max Domini, em Marituba, no Pará. A Banda Calypso, liderada pela vocalista Joelma e pelo guitarrista Chimbinha, surgiu com o movimento Brega Pop em Belém, no final da década de 90, e lançou o primeiro disco em novembro de 1999. O grupo toca músicas dançantes e românticas conhecidas como Calypso em Belém.