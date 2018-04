Morre em Chicago a cantora gospel de sucesso Yvonne Staples, aos 80 anos

Morreu na terça, 10, a cantora Yvonne Staples, cuja voz e perspicácia nos negócios impulsionaram o sucesso do Staple Singers, o grupo gospel de sua família que liderou as paradas no início dos anos 1970 com a música I'll Take You There. Ela tinha 80 anos e estava em Chicago, de acordo com a agência funerária Chicago Leak and Sons.

Ela se apresentou com suas irmãs Mavis e Cleotha e seu pai, Pops, em sucessos como Respect Yourself e I'll Take You There, seu primeiro hit. A família também era ativa em direitos civis e se apresentou a pedido do reverendo Martin Luther King Jr., segundo o Chicago Sun-Times.

Yvonne Staples não queria cantar como o resto de sua família, mas entrou em cena quando seu irmão, Pervis, partiu para o serviço militar

Yvonne foi introduzida no Hall da Fama do Rock and Roll com sua família em 1999. O grupo também recebeu um prêmio pelo conjunto da obra do Grammy em 2005.