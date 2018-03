Morre Ellie Greenwich, co-autora de várias canções pop

Ellie Greenwich, co-autora de algumas músicas pop famosas, como Chapel of Love, Be My Baby e Leader of the Pack, morreu nesta quarta, 26, segundo informou sua sobrinha. Tinha 68 anos.

Ellie morreu de um ataque cardíaco no hospital Roosevelt de St. Luke, onde ela foi internada poucos dias antes, para tratamento de uma pneumonia, explicou sua sobrinha Jessica Weiner.

Ellie era membro do Hall da Fama dos Compositores e considerada uma das compositoras de música pop de maior sucesso. Ela foi parceira do lendário Phil Spector, cuja técnica 'wall of sound' mudou o rock. Com ele, ela escreveu canções memoráveis, como Da Doo Ron Ron e River Deep, Mountain High. Mas Spector não foi seu único parceiro.

Outro de seus hits, Leader of the Pack, foi composto com seu ex-marido Jeff Barry. Anos depois, foi encenado na Broadway um musical indicado ao prêmio Toni com o mesmo nome, baseado na vida de Ellie Greenwich.

Ellie também trabalhou como arranjadora e cantora com artistas como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. Ajudou Neil Diamond e co-produziu um de seus primeiros hits Cherry, Cherry e Kentucky Woman. "Ellie Greenwich foi uma das pessoas mais importantes em minha carreira", disse ele. Entre outras canções famosas, ela escreveu ainda Baby I Love You, Do Wah Diddy Diddy e Look of Love.