Morre Dolores O'Riordan, vocalista do grupo The Cranberries

LONDRES - A cantora do grupo irlandês Cranberries, Dolores O'Riordan, morreu "subitamente" nesta segunda, 15, em Londres, aos 46 anos, anunciou sua agente. Ela foi encontrada morta em seu quarto no Hilton Hotel.

"A cantora do grupo irlandês The Cranberries estava em Londres para uma sessão de gravação", disse sua agente, Lindsey Holmes Publicity, em comunicado.

"A família está devastada ao saber da notícia e pediu que se respeite sua privacidade neste momento difícil", diz comunicado. Ainda não há detalhes a respeito da morte da cantora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

The Cranberries, com a carismática Dolores liderando, alcançou o estrelato internacional no início dos anos 1990 com música Zombie, Dreams e Linger, chegando a vender mais de 40 milhões de discos no mundo.

Depois de encerrar a trajetória em 2002, a banda de rock irlandesa voltou aos palcos sete anos depois para uma turnê mundial, em 2012, lançando o álbum Roses.

No ano passado, o grupo lançou o acústico Something Else, em que revisitam suas músicas gravadas com a Orquestra de Câmara Irlandesa e incluíram três canções novas.

** Interação com fãs marcou show no Brasil em 2010

No começo do ano passado, no entanto, a banda teve de cancelar a turnê europeia devido a problemas de saúde de Dolores O'Riordan.

Nascida em Limerick, na Irlanda, a cantora também lançou trabalhos solos, como os álbuns Are You Listening? (2007) e No Baggage (2009).