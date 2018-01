Morre Denny Doherty, ex-integrante do Mamas and Papas O cantor canadense Denny Doherty, famoso na década de 60 ao integrar o grupo Mamas and Papas, morreu nesta sexta-feira aos 66 anos de idade. Ele teria morrido rapidamente após ter contraído uma enfermidade não revelada, disseram seus familiares. Recentemente, ele vinha sofrendo de uma série de doenças como aneurisma abdominal e fazia tratamento de diálise para problemas de rim. Os Mamas and Papas compuseram e gravaram uma série de sucessos populares da segunda metade da década de 60, como Califórnia Dreamin? e Monday, Monday. Ciúmes e drogas O grupo era composto por dois casais, o compositor principal John Philips e sua esposa Michelle, Doherty e ´Mama Cass´ Elliot. Nascido em Halifax, em 1940, Doherty era um conhecido músico folk quando fundou o grupo, em 1965. A banda gravou quatro álbuns antes de se separar, em 1969. Foram vendidos cerca de 20 milhões de álbuns do grupo, mas o relacionamento entre eles teria sido prejudicado por abuso de drogas e ciúmes. Após deixar a banda, Doherty partiu para a carreira solo. A única sobrevivente do Mamas and Papas é Michelle Philips. ?Mama Cass? morreu em 1974 aos 32 anos de idade e John Philips em 2001, aos 65.