Produtor executivo das turnês do U2, Dennis Sheehan morre aos 68

Dennis Sheehan, por mais de três décadas o produtor executivo das turnês do U2, morreu na manhã desta quarta-feira, 27, aos 68 anos, no Sunset Marquis, em Hollywood, um dia depois do início de uma série de shows que a banda faria em Los Angeles. O líder do U2, Bono, publicou, no site da banda, uma mensagem em que dizia: “Perdemos um membro de nossa família. Ainda estamos tentando assimilar. Ele não era apenas uma lenda da indústria musical, ele era uma lenda na nossa banda. Ele é insubstituível”.

O primeiro pedido de socorro, para um homem que estava tendo um ataque cardíaco, foi recebido por volta das 5h30. Sheehan morreu no local.

Recentemente, a banda teve outros contratempos. Bono teve um acidente de bicicleta no Central Park, em Nova York, no final do ano passado, e se machucou muito – incluindo fraturas na cavidade ocular, escápula e cotovelo. E o guitarrista The Edge caiu do palco durante um show em Vancouver no início do mês.

A banda está em turnê para divulgar o álbum Songs of Innocence, lançado no ano passado e que concorreu ao prêmio de melhor álbum de rock no Grammy, em fevereiro.