Morre Dave Dee, pop star dos anos 60 O pop star britânico Dave Dee, famoso nos anos 1960, morreu aos 67 após uma longa batalha contra o câncer. O ex-policial era o vocalista da banda Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich e cantava sucessos como "The Legend of Xanadu", "Bend It" e "Save Me". Ele morreu pouco antes das 6h (horário local) de sexta-feira no Kingston Hospital, na região sudoeste de Londres, com familiares ao lado de seu leito, disse à Reuters o companheiro de banda Ian "Tich" Amey. Dee foi diagnosticado com câncer de próstata em 2001, mas continuou a se apresentar com a banda, que voltou a se reunir nos anos 1990. "O cara continuou levando... Ele nunca deixou que as coisas atrapalhassem o seu caminho", disse Amey. "Três ou quatro anos atrás ele se submeteu a pequenas cirurgias enquanto estava em turnê. Foi um homem muito ativo ao longo dos anos e muito amado." Dee havia deixado o grupo em 1969 para seguir carreira solo, mas voltou à banda nos anos 1970 e de novo nos anos 1980. Dee também trabalhou um tempo para a WEA records.