Morre Cynthia Lennon, primeira mulher de John Lennon

Morreu nesta quarta-feira, 1º, aos 75 anos, Cynthia Lennon, ex-mulher de John Lennon. A inglesa, mãe de Julian Lennon, filho mais velho do ex-beatle que morreu em 1980, enfrentava uma batalha contra o câncer. Ela morava em Mallorca, na Espanha. A notícia foi publicada por Julian nas redes sociais. O músico postou em seu perfil no Facebook uma imagem da mãe com a mensagem You Are So Beautiful (Você é tão linda) e um link para um memorial com vídeos e fotos de Cynthia.

Cynthia Lennon se casou com o ex-Beatle em 1962. O casal se divorciou seis anos depois. Nas décadas que se passaram, ela escreveu dois livros sobre a época em que esteve junto com Lennon. Ela também leiloou alguns itens que pertenceram ao músico. Cynthia voltou a usar o sobrenome do ex-marido em 1983 e se casou outras três vezes. Seu último marido foi Noel Charles, dono de um clube noturno em Barbados, que morreu em 2013.

Ringo Starr, ex-baterista dos Beatles, foi uma das primeiras celebridades a comentarem a morte de Cynthia no Twitter: “Paz e amor para Julian Lennon e que Deus abençoe Cynthia. Com amor, Ringo e Barbara”. Pelo Facebook, Paul McCartney também lamentou a perda de Julian: “Ela era uma mulher adorável, que conheço desde os velhos tempos juntos em Liverpool. Sentiremos a sua falta”.

Cynthia Powell ficou com Lennon até 1968, quando o músico conheceu Yoko Ono, que, ontem, no Facebook, declarou sobre a morte: “Estou muito triste com a morte de Cynthia. Ela era uma ótima pessoa e uma mãe maravilhosa para Julian. Ela tinha um forte entusiasmo pela vida e eu me senti orgulhosa de como nós duas nos mantivemos firmes na família Beatles”.