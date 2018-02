Morre compositor Billy Blanco

SÃO PAULO - Morreu na manhã desta sexta-feira, 8, o compositor Billy Blanco, aos 87 anos, em um hospital do Rio de Janeiro por complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em outubro do ano passado. Ele estava internado desde então no Hospital Panamericano, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O corpo já foi liberado, mas ainda não há informações sobre velório e enterro do artista.

William Blanco Trindade nasceu em Belém, no Pará, em 1924 e chegou a São Paulo nos anos 1940. Estudou Arquitetura no Mackenzie, mas logo se envolveu com a música. Mudou para o Rio no fim da mesma década e começou a conviver com figuras como Radamés Gnattali e Tom Jobim. É compositor de canções famosas, interpretadas nas vozes de ícones da música brasileira, com Elis Regina, João Gilberto, Dolores Duran, entre outros. "Vambora, vambora, olha a hora, vambora", é um de seus refrões mais conhecidos.