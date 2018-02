Morre compositor Bill Dees, que coescreveu 'Oh, Pretty Woman'

O cantor e compositor Bill Dees, mais conhecido por sua colaboração na composição com Roy Orbison dos hits Oh, Pretty Woman e It's Over, morreu aos 73 anos em Mountain Home, Arkansas, de acordo com um obituário publicado online por uma funerária local.

Dees, um nativo do Texas que iniciou a carreira na década de 1950 com uma banda de colégio chamada Five Bops, colaborou com diversas músicas, sendo algumas delas gravadas por artistas como Johnny Cash, Loretta Lynn e Glen Campbell.

Mas a colaboração mais frutífera de Dees foi seu trabalho com o colega texano Orbison, com quem ele se juntou para escrever o hit de 1964 Oh, Pretty Woman, que apareceu anos depois na trilha sonora do filme Uma Linda Mulher, estrelado por Julia Roberts e Richard Gere.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda Van Halen também fez sucesso com uma versão cover de Oh, Pretty Woman.

De acordo com vários relatos, o refrão da música surgiu de um comentário improvisado que Dees fez quando a esposa de Orbison, Claudette, entrou na sala onde os dois homens estavam escrevendo juntos, e Orbison perguntou a ela se ela precisava de dinheiro.

Dees lançou "mulher bonita nunca precisa de nenhum dinheiro" ("Pretty woman never needs any money"), e a música tomou forma a partir disso, com a maior parte da composição surgindo em menos de uma hora.

Oh, Pretty Woman foi número 1 nos Estados Unidos e liderou as paradas na Grã-Bretanha, assim como aconteceu com a balada de 1964 que Orbison coescreveu com Dees, It's Over, um feito considerável dado o domínio dos Beatles e outros grupos britânicos em ambos os lados do Atlântico na época.

Outros singles que Dees coescreveu com Orbison incluem Born on the Wind, Crawling Back, Communication Breakdown, Walk On, Windsurfer e So This Is Love.

Dees morreu na semana passada, em 24 de outubro, em Mountain Home, onde vivia desde 1989, de acordo com um comunicado publicado no site do Kirby & Family Funeral Home, onde um memorial está agendado para sábado, 3 de novembro.