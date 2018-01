Morre Colin Vearncombe, conhecido como Black e voz de 'Wonderful Life'

Colin Vearncombe, artista e cantor inglês conhecido como Black, morreu nesta terça-feira, 27, aos 53 anos. A informação foi confirmada pelo jornal inglês The Guardian e a página oficial do artista no Facebook. Não há informações sobre a causa da morte.

Ele ficou mais conhecido nos anos 1980, por músicas como Sweetest Smile e Wonderful Life. Vearncombe tinha 35 anos de carreira e lançou o primeiro disco com o nome Black em 1981. Ele nasceu em Liverpool, na Inglaterra, em 1962. O cantor vivia na Irlanda.