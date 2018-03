Morre cantora suíça Lys Assia, primeira ganhadora da Eurovision

A cantora suíça Lys Assia, que em 1956 ganhou o primeiro concurso da Eurovision, morreu no sábado, 24, aos 94 anos - informou seu ex-secretário à agência suíça ATS.

Com Refrain, cantada em francês, Assia se tornou a única suíça a ganhar essa competição musical. Em 1988, seu país voltou a ganhar, mas foi graças à canadense Céline Dion e a seu tema "Ne partez pas sans moi".

Nascida no cantão de Argovie (norte), Rosa Mina Schärer (seu nome de batismo) também participou das edições de 1957 e de 1958 do Eurovision. Nesse ano, ficou em segundo lugar, com a canção "Giorgio".

Cantora morreu no hospital de Zollikerberg, perto de Zurique.