Morre Candeias Junior, compositor de 'Lata d'água na cabeça'

Morreu na noite dessa segunda-feira, 19, aos 85 anos Joaquim Antônio Candeias Junior, autor de sucessos, como "Sassaricando" e "Lata d'água na cabeça". Segundo a família, Candeias Junior passou mal enquanto dirigia. Veja também: Ouça trecho de 'Lata D´Água na Cabeça', na voz de Marlene Ouça no Terrtório Eldorado, 'Lata D´Água na Cabeça', na voz de Jair Rodrigues Candeias Junior chegou a ser levado para um hospital em Copacabana com edema pulmonar e não resistiu. O velório começou às 9 horas, no Cemitério São João Batista. O corpo do compositor será cremado às 14 horas, no cemitério do Caju. Candeias deixou esposa, dois filhos e cinco netas, segundo informações da TV Globo. Marlene, Elizeth Cardoso, Elza Soares, Clara Nunes e Paulinho da Viola são alguns dos intérpretes que gravaram músicas do sambista. (atualizado às 12h33 para acréscimo de informação)