Morre Butch Trucks, baterista e cofundador da Allman Brothers Band

MIAMI - O baterista e cofundador da Allman Brothers Band, Butch Trucks, morreu na noite de terça-feira aos 69 anos na cidade de West Palm Beach, no litoral sudeste da Flórida, segundo informou a banda de rock americana nesta quarta-feira.

"Butch Trucks, da Allman Brothers Band, morreu tragicamente na noite do dia 24 de janeiro em West Palm Beach", comunicou a banda por meio do site oficial e das redes sociais.

Em nome de sua "esposa, quatro filhos, quatros netos e dos integrantes e parentes da banda, pedimos a todos os amigos e fãs de Butch que respeitem nossa privacidade neste momento de tristeza por sua perda", solicitou a banda.

"Butch tocará em nossos corações para sempre", disse a Allman Brothers Band na conta de Facebook após a morte, que ainda tem causas desconhecidas.

Trucks formou a banda em 1969 junto com os irmãos Allman, Duane (violão e guitarra) e Gregg (voz e teclado), aos quais se uniram Dickey Betts (violão e guitarra), Berry Oakley (baixo) e Jai Johanny Johanson (bateria).

The Allman Brothers Band recebeu 11 discos de ouro e cinco de platina da associação de indústrias fonográficas dos Estados Unidos (RIAA) e foi selecionada pela revista "Rolling Stone" como uma das melhores de todos os tempos.

Segundo a revista "Billboard", a banda vendeu mais de 20 milhões de discos no inteiro desde foi criada até o ano de 2002. Em 1995, a banda entrou para o Rock and Roll Hall of Fame.