Morre Bruce Langhorne, músico que inspirou Bob Dylan a compor 'Mr.Tambourine Man'

Bruce Langhorne, colaborador assíduo de Bob Dylan e conhecido como o homem que inspirou o artista a compor o clássico "Mr. Tambourine Man", faleceu aos 78 anos na sexta-feira passada em Venice, no estado americano da Califórnia, por insuficiência renal, informou nesta segunda-feira a revista "Rolling Stone".

O músico trabalhou pela primeira vez com Dylan nas gravações do disco "The Freewheelin' Bob Dylan" e no primeiro single do artista, "Mixed Up Confusion". Depois, teve papel decisivo no álbum "Bringing It All Back Home", onde foi o principal guitarrista de canções como "Subterranean Homesick Blues", "Maggie's Farm" e "Outlaw Blues".

"Se Bruce estava tocando contigo, isso era tudo o que você precisava para fazer qualquer coisa", escreveu Dylan em sua autobiografia "Bob Dylan - Crônicas - Volume Um" (Ed. Planeta).

Para além do trabalho com Dylan, gravou com Joan Baez, Judy Collins, Richie Havens, Tom Rush, entre outros.

Langhorne também tocou em Washington com a lenda do folk Odetta, em março de 1963, exatamente antes do ativista político Martin Luther King Jr. fazer seu histórico discurso "I Have a Dream".