Morre Bobby Keys, saxofonista dos Rolling Stones

Morreu nesta terça-feira, 2, aos 70 anos, o saxofonista Bobby Keys, músico que gravou e excursionou com os Rolling Stones por mais de 45 anos, além de ter trabalho com Eric Clapton, The Who, George Harrison, Chuck Berry e muitos outros. Ele lutava contra uma cirrose e morreu na sua casa em Franklin, no estado norte-americano do Tennessee, de acordo com o Nashville Scene.

Nativo do Texas, Keys vivia no Tennessee desde os anos 1990.

"Os Rolling Stones estão devastados com a perda do seu querido amigo e lendário saxofonista Bobby Keys", diz a banda em um comunicado oficial. "Bobby deu uma contribuição musical única à banda desde os anos 1960. Ele fará muita falta."

Entre suas contribuições mais importantes estão a música Brown Sugar, de 1971, mas também as participações nos discos Let It Bleed, Exile on Main St, Goats Head Soup e Emotional Rescue. Ele também lançou dois álbuns solo, Bobby Keys, em 1972, e Gimme the Key, em 1975.

De acordo com a revista NME, ele tocou com os Stones no festival Glastonbury, em 2013.