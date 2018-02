Morre Bob Welch, ex-vocalista da banda britânica Fleetwood Mac

WASHINGTON - Bob Welch, ex-vocalista e ex-guitarrista da banda de rock britânica Fleetwood Mac, foi encontrado morto nesta quinta-feira em sua casa na cidade de Nashville (Tennessee, EUA), informou a polícia local, que suspeita de suicídio.

Segundo o porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron, a esposa do artista, de 66 anos, foi quem o encontrou morto pouco depois do meio-dia local (14h de Brasília) e "tudo indica que foi suicídio", porque ele deixou uma nota na residência.

O porta-voz disse que o corpo de Welch, que se mudou para a região de Nashville na década de 1990, estava com um ferimento de bala no peito.

As investigações da polícia sobre a morte de Welch, que tinha problemas de saúde, se baseiam na suspeita de suicídio porque não foram encontrados indícios de homicídio.

Após o anúncio de sua morte, vários sites e blogs que cobrem notícias de entretenimento se encheram de condolências ao artista.

Nascido em Los Angeles (Califórnia) em agosto de 1945 no seio de uma família artística, Welch virou guitarrista do Fleetwood Mac no início dos anos 1970, mas abandonou o grupo em 1974 - antes que se integrassem Lindsey Buckingham e Stevie Nicks - para criar seu próprio grupo de rock, Paris, dois anos depois.

O Fleetwood Mac foi alvo de controvérsias quando, em 1998, ingressou no Hall da Fama do Rock and Roll junto com vários membros originais do grupo, menos Welch. Na ocasião, Welch admitiu ao jornal "The Plain Dealer" que ficou triste com a exclusão, pois, segundo ele, o próprio fundador do grupo, Mick Fleetwood, havia lhe agradecido por ter salvado a banda.

Welch contribuiu para a produção dos primeiros álbuns da banda, entre eles "Future Games" e "Bare Trees", mas o artista teve seu maior êxito na carreira solo, com a música "Sentimental Lady" (1977), que esteve nas paradas da revista "Billboard". Entre outros sucessos, também figuraram "Hot Love, Cold World", "Ebony Eyes" e "Precious Love".