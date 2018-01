Morre Ben E.King, intérprete da música 'Stand by Me'

O cantor de música soul Ben E. King, famoso pelo hit Stand by Me, morreu nesta quinta-feira, dia 30, aos 76 anos, nos Estados Unidos. A assessoria do cantor disse que ele moreu de causas naturais.

Nascido na Carolina do Norte, King era conhecido por sua voz de barítono. Ele começou a carreira no grupo doo-woop The Five Crowns, que logo se transformou nos The Drifters. O grupo enumerou uma série de sucessos na Atlantic Records, a ponto de logo figurar no Hall da Fama do Rock and Roll. King coescreveu e cantou o primeiro hit da banda, There Goes My Baby, em 1959. Ele também participou de outro sucesso, Save the Last Dance for Me.

A música Stand by Me apareceu no álbum Don't Play That Song, lançado em 1962 pela gravadora Atco Records,. O sucesso convenceu Ben E. King à carreira solo.

Outros sucessos de Ben E. King são Spanish Harlem, Don't Play That Song (You Lied) e Supernatural Thing - Part I. A lenda do soul teve seis músicas no top 40 da Billboard americana entre 1961 e 1975. Ele retornou às paradas na década de 1980 graças à inclusão de Stand by Me na trilha sonora do filme de mesmo nome, dirigido por Rob Reiner em 1986 e estrelado por River Phoenix.

Em 1998, gravou um álbum infantil intitulado I Have Songs In My Pocket, escrito e produzido por Bobby Susser. Em 1999, a gravadora BMC anunciou que Stand by Me, escrita por King com Jerry Leiber e Mike Stoller, foi a quarta música mais tocada no século 20 na TV e nas rádios dos EUA.

Em 2007, King apresentou Stand by Me no programa Late Show with David Letterman. Em 2013, ele fez uma turnê pelo Reino Unido, e, no ano passado, se apresentou nos Estados Unidos.

No início de 2015, a Biblioteca do Congresso dos EUA adicionou a faixa ao Registro Nacional de Gravações, alegando que “a voz incandescente de King fez da música um clássico”.