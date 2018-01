Morre, aos 96 anos, a cantora francesa Patachou

A cantora Patachou, uma das vozes mais irreverentes da música francesa do pós-guerra, morreu nesta quinta-feira, 30, aos 96 anos em Paris.O nome de registro dela era Henriette Ragon. A artista nasceu em 1918 na capital francesa.

Com sua voz rouca ficou famosa ao interpretar dezenas de canções.Patachou também se apresentou no exterior, incluindo Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e até mesmo no Brasil.

A intérprete chegou a fazer alguns papéis no cinema.Antes de começar a vida artística, Patachou teve um famoso cabaré no bairro parisiense de Montmartre.