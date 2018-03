Morre aos 91 anos a cantora Ademilde Fonseca

Morreu nesta terça-feira, 27, no Rio de Janeiro, a cantora Ademilde Fonseca, de 91 anos. Conhecida como a "Rainha do Choro", Ademilde foi a primeira mulher a se aventurar neste gênero instrumental. A família da cantora informou à CBN que Ademilde teve um mal súbito em sua casa. Ela estava em atividade e havia gravado um programa para a Globo News nesta segunda-feira, 26.

Segundo informações da administração do Cemitério São joão Batista, em Botafogo, no Rio, o velório está sendo realizado na Capela 8. O enterro está marcado para as 17 horas desta quarta-feira, 28.

Ademilde Fonseca, nascida em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, fez carreira no Rio de Janeiro e trabalhou nas rádios Nacional e Tupi e completou 70 anos de carreira, sendo conhecida como Rainha do Choro pela inovação ao colocar voz no chorinho. A artista ainda se apresentava, ao lado de sua filha Eimar.