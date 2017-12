Morre aos 90 anos o cantor francês Henri Salvador Henri Salvador, um dos cantores favoritos da França, morreu na quarta-feira aos 90 anos, anunciou sua gravadora. O guitarrista e antigo apresentador de TV morreu em sua casa devido à ruptura de um aneurisma, às 10h30, horário local, informou a gravadora Polydor. Nascido em Caiena (Guiana Francesa) em 1917, Salvador acabara de comemorar seus 70 anos de carreira e se despedira dos palcos com um último concerto no último 21 de dezembro no Palais des Congrès, em Paris. Seu último álbum, lançado em 2006, foi "Révérence". Guitarrista e pianista de jazz, crooner, humorista, produtor e apresentador de televisão, Henri Salvador acompanhou Django Reinhardt e se formou na escola dos grandes músicos negros norte-americanos. Além de sua excepcional longevidade, tornou-se conhecido por seu riso inimitável. Suas canções populares ("Syracuse", "Une chanson douce", "Dans mon île", "Le travail c'est la santé", "Zorro est arrivé") são sempre cantadas pelos franceses. Foi entre gargalhadas que ele se despediu dos palcos há quase dois meses, diante de um público de 4.000 pessoas, num concerto marcado pelo humor. "É uma profissão que eu adoro, e me esforcei por trabalhar nela pelo maior tempo possível," ele revelou na época à TF1. "Não gosto da idéia de me aposentar. Acho que vou ficar entediado." Henri Salvador voltou ao topo das paradas em 2000 com seu álbum "Chambre avec vue", que lhe valeu dois troféus Victoire de la Musique e marcou seu retorno a suas duas maiores paixões, o jazz e a bossa nova. Com Boris Vian, ele introduziu o rock na França e compôs algumas pérolas nesse gênero, incluindo "Rock and roll mops" e "Le blues du dentiste". O presidente francês Nicolas Sarkozy, que acaba de retornar da Guiana Francesa, disse que tomou conhecimento da morte de Salvador "com infinita tristeza". "Na confluência do jazz, da canção e da bossa nova, da Europa e da América, amigo de Boris Vian, Sacha Distel e Gilberto Gil, Henri Salvador encarnou com humor e elegância, por mais de meio século, a arte da canção francesa", disse Sarkozy em comunicado.