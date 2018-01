Morre aos 65 anos Natalie Cole, cantora e filha de Nat Cole

A cantora Natalie Cole, filha da lenda do jazz Nat King Cole, morreu nesta quinta-feira, aos 65 anos, segundo o site TMZ, em decorrência de insuficiência cardíaca congestiva por complicações de um transplante de rim num hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela também foi submetida à quimioterapia para a hepatite C.

A cantora norte-americana, que venceu nove prêmios Grammy, ficou conhecida por intepretar as canções This Will Be e Unforgettable, esta em um "dueto-virtual" com o pai.

Natalie estava muito doente recentemente e havia cancelado as datas turnê no final de dezembro, incluindo concerto da véspera de Ano Novo no Disney Hall em Los Angeles. Ela também cancelou um próximo concerto fevereiro devido a doença.