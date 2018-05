Morre aos 83 anos Carl Gardner, vocalista do grupo The Coasters

REUTERS - O vocalista e fundador da banda The Coasters, Carl Gardner, morreu aos 83 anos, anunciou o site oficial do grupo. Ele faleceu no última domingo (12), em uma causa de repouso na Flórida, depois de sofrer de insuficiência cardíaca congestiva e de demência vascular "por algum tempo".

Os Coasters eram um grupo vocal de R&B dos Estados Unidos, que emplacou uma série de sucessos nos anos 1950, como "Young Blood', "Searchin'', "Poison Ivy" e "Yakety yak'.

Gardner cantou na banda The Robins, de Los Angeles, antes de se unir, junto com o colega de banda Bobby Nunn, Billy Guy, Leon Hughes e o guitarrista Adolph Jacobs para formar os Coasters em 1955.

Eles formaram uma parceria com a dupla de compositores Jerry Leiber e Mike Stoller e ficaram conhecidos como os 'príncipes-palhaço do rock n'roll' por suas músicas cômicas e excentricidades no palco. "Eram como grupo de comédia, e escrevíamos músicas para eles, escolhendo os versos para cada cantor como se estivessem encenando uma peça", disse Stroller ao "Los Angeles Times".

A banda foi inscrita no Hall da Fama do Rock and Roll em 1987. Gardner nasceu no Texas em abril de 1928 e cantou desde muito cedo. Ele deixa sua esposa, Veta, a filha Brenda, e dois filhos, Carl Jr. e Ahilee, além de sete netos e uma bisneta. O enterro será realizado na Flórida, em 21 de junho. Reuters