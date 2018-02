Morre aos 82 anos o pianista de jazz Oscar Peterson

A imprensa canadense anunciou nesta segunda-feira, 24, a morte do pianista Oscar Peterson, um dos maiores nomes do jazz mundial. Segundo a emissora de televisão CBC, Peterson, que tinha 82 anos, morreu no domingo, de falência renal. Durante suas seis décadas de carreira, o pianista canadense superou dificuldades financeiras no início, em Montreal, e passou a ser um dos mais respeitados músicos do gênero, recebendo, em 1997, o Grammy pelo conjunto de sua obra. Aos 14 anos, Peterson venceu um show de talentos promovido pela CBC e, aos 19, lançou seu primeiro single, I Got Rhythm. Nos anos seguintes, tocaria com lendas como o trompetista Dizzy Gillespie e o saxofonista Charlie Parker. Peterson era conhecido pela sua versatilidade ao piano, exercitando sua criatividade em estilos variados como o bebop e o boogie woogie.