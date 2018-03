Morre aos 80 anos o cantor country Ernie Ashworth O cantor country Ernie Ashworth, membro do hall da fama do programa Grand Ole Opry e cujo sucesso de 1963 "Talk Back Trembling Lips" foi uma das primeiras canções country a migrar para a música pop, morreu, informou nesta terça-feira o hospital onde ele estava internado. Ashworth tinha 80 anos e morreu na segunda-feira no Centro Médico Trousdale, em Hartsville, Tennessee. O hospital não informou a causa da morte, mas o cantor-compositor tinha passado recentemente por uma cirurgia de implantação de ponte cardíaca. Natural de Huntsville, Alabama, Ashworth ouvia o programa de música country Grand Ole Opry e entrou para uma banda chamada The Tunetwisters. Em 1964, realizou um sonho ao entrar para o hall dos artistas do Opry. Nos anos 1950, Ashworth compôs para a editora musical Acuff-Rose canções que foram gravadas por cantores country, incluindo Little Jimmy, Dickens, Carl Smith e Johnny Horton, e escreveu "I Wish", gravada pelo crooner pop Paul Anka. Em 1955 ele assinou contrato com o selo MGM, mas suas músicas não fizeram sucesso, e ele retornou ao Alabama para trabalhar numa fábrica de mísseis do Exército. Em 1960 ele levou sua voz de tenor para a gravadora Decca Records e fez sucesso com "Each Moment" e "You Can't Pick a Rose in December." Passando para a Hickory Records em 1962, gravou "Everybody But Me" e, um ano mais tarde, teve seu único sucesso a ser número 1 nas paradas, "Talk Back Trembling Lips." Essa canção ficou 36 semanas nas paradas de música country e chegou às paradas pop, tornando-se uma das primeiras músicas de sucesso a atravessar de um gênero musical a outro.